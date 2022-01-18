За даними видання, президент Джо Байден хоче знизити роль ядерної зброї в стратегії США, яка була посилена за його попередника.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість закриття декількох програм, пов'язаних з ядерною зброєю, схвалених при тодішньому президенті Дональді Трампі.

За даними видання Politico, внутрішні дебати про ядерний арсенал країни вступають у завершальну фазу, передає Голос Америки.

Посилаючись на дев'ять нинішніх і колишніх чиновників, знайомих з ходом дискусії, газета пише, що Огляд ядерної політики, який, як очікується, буде завершений вже в лютому, швидше за все не внесе серйозних змін в ядерну політику.

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Однак чиновники, що працюють у сфері національної безпеки, обговорюють доцільність відмови від розробки нової крилатої ракети з ядерною боєголовкою, яка зараз знаходиться на стадії досліджень.

Також, за даними видання, обговорюється зняття з озброєння термоядерної бомби часів "Холодної війни" і навіть відмова від нової боєголовки "малої потужності", яку попередня адміністрація розмістила на підводних човнах.

Відмова від "додаткових елементів" епохи Трампа, як їх називають, вважається найбільш вірогідною, оскільки президент Байден хоче відмовитися від посилення ролі ядерної зброї в стратегії США, яке відбулося за попередньої адміністрації, зазначила газета.

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