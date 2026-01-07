Росія відправила підводний човен для супроводу танкера, який переслідують США, - WSJ

Судно без вантажу змінило назву й реєстрацію на російську, а США продовжують переслідування в Атлантиці в межах боротьби з "тіньовим флотом" РФ.

Росія задіяла підводний човен та інші військові кораблі для супроводу нафтового танкера, що намагається уникнути затримання американською Береговою охороною в Атлантичному океані. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела серед американських посадовців.

Йдеться про судно, яке раніше мало назву Bella 1. За даними видання, танкер не зміг зайти в порти Венесуели для завантаження нафти й наразі є порожнім. Попри це, Берегова охорона США розпочала його переслідування в межах масштабної кампанії з виявлення та затримання так званого "тіньового флоту", що перевозить нелегальну нафту, зокрема російського походження.

У грудні екіпаж судна зірвав спробу американських військових піднятися на борт. Після цього танкер вийшов у відкрите море, намалював на борту російський прапор, змінив реєстрацію та назву на Marinera, фактично заявивши про приналежність до РФ.

"Росія стурбована тим, що США затримують танкери, які перевозять її контрабандну нафту по всьому світу й живлять її економіку. У відповідь Москва зробила безпрецедентний крок, дозволивши одному з танкерів зареєструватися в Росії без інспекції та інших формальностей", - пише WSJ.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше троє американських чиновників підтвердили, що Росія офіційно звернулася до США з вимогою припинити переслідування судна. МЗС РФ через державні медіа заявило, що "із занепокоєнням" стежить за розвитком ситуації.

За даними системи автоматичної ідентифікації суден (AIS), Берегова охорона США продовжує супроводжувати Marinera у Східній Атлантиці. Наразі танкер перебуває приблизно за 480 кілометрів на південь від Ісландії та рухається у напрямку Північного моря - до російського порту Мурманськ.

