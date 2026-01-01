Росія попросила США припинити переслідувати її нафтовий танкер, - NYT

Судно, що почало свій шлях з Ірану, прямувало по нафту до Венесуели, коли американські сили спробували зупинити і взяти його на абордаж у Карибському морі.

Уряд Росії надіслав Сполученим Штатам офіційний дипломатичний запит із вимогою припинити переслідування нафтового танкера, який прямував до Венесуели та переховується від берегової охорони в Атлантичному океані. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що запит було надіслано до Держдепартаменту та Ради національної безпеки Білого дому пізно ввечері напередодні Нового року. Вимога Росії до Сполучених Штатів припинити переслідування судна може додати новий нюанс до мирних перемовин щодо України.

Американські сили відстежують танкер, відомий як Bella 1, уже майже два тижні. Судно, що почало свій шлях з Ірану, прямувало по нафту до Венесуели, коли американські сили спробували зупинити і взяти його на абордаж у Карибському морі. Влада США заявила, що судно не ходило під дійсним національним прапором, що робить його судном без громадянства, яке підлягає абордажу відповідно до міжнародного права. Вони заявили, що у них є ордер на арешт, але екіпаж відмовився підкоритися і повернувся в Атлантику.

У наступні дні судно намагалося заявити про захист Росії: його екіпаж намалював російський прапор на борту і повідомив береговій охороні по радіо, що вони перебувають під російським контролем. Воно нещодавно з'явилося в офіційному російському реєстрі суден під новою назвою "Маринера" з портом приписки Сочі на Чорному морі.

Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності у зв'язку з поточною справою в правоохоронних органах, заявив, що адміністрація Трампа продовжує розглядати танкер як "бездержавний", оскільки він йшов під хибним прапором, коли до нього вперше наблизилася берегова охорона. Видання пише:

"Хоча отримання російського захисту для Bella 1 може бути малоймовірним згідно з міжнародним правом, дипломатичне втручання Росії може ускладнити спробу США захопити танкер, що пов'язано з триваючим конфліктом із Венесуелою".

Девід Танненбаум, колишній співробітник Міністерства фінансів з питань дотримання санкцій, заявив, що "незрозуміло", чи буде дійсна "реєстрація під прапором за одну ніч", надана Росією судну.

Американська блокада Венесуели

Трамп ввів квазіблокаду деяких танкерів, що перевозять нафту з Венесуели, прагнучи чинити тиск на уряд Ніколаса Мадуро. Експорт нафти, в основному в Китай, підтримує економіку Венесуели на плаву. До теперішнього моменту Сполучені Штати захопили і взяли під свій контроль ще два танкери в Карибському морі. Американські офіційні особи заявили про плани захоплення й інших суден.

Суперечка навколо танкера розгорілася на тлі спроб президента Трампа укласти мирну угоду між Росією та Україною і його неодноразових скарг на нездатність покласти край війні. Раніше цього тижня Трамп приймав президента України Володимира Зеленського в Мар-а-Лаго, своєму приватному клубі та резиденції у Флориді, і обидва лідери висловили оптимізм щодо припинення війни.

