Після того як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Організації Об’єднаних націй у справах біженців готується до близько пів мільйона біженців з Афганістану до кінця 2021 року.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву Верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс 27 серпня.

Клементс назвав таку імовірну кількість "найгіршим сценарієм".

Наразі 2,2 мільйона зареєстрованих афганців перебуває у Пакистані та Ірані. Ще додаткові півмільйона можуть долучитися до кінця року.

Читайте такожЗбільшилась кількість загиблих внаслідок вибухів у КабуліВсередині Афганістану лише цього року були переміщені 558 тисяч людей через конфлікт, майже всі вони – жінки та діти.

"Ситуація всередині Афганістану розвивалася швидше, ніж будь-хто очікував", – підсумував Клементс.

В Управлінні відповіли, що отримали від надійних джерел кілька повідомлень про позасудові страти, обшуки, арешти та акти помсти з боку талібів, обмеження ними прав жінок та дівчат в Афганістані, відколи його захопили таліби.

Захоплення талібами Афганістану, евакуація біженців

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав захоплювати міста у країні. Після того як таліби зайшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.

Всупереч обіцянкам дотримуватися прав жінок бойовики "Талібану" вже заборонили їм працювати та зобов'язали залишатися вдома.

25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що після трьох евакуаційних українських рейсів на території Афганістану залишаються ще близько 90 українців.

Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.

Внаслідок вибухів біля аеропорту у столиці Афганістану Кабулі загинули понад 100 осіб.

Автор: Яна Ставська