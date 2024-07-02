Білий дім відкликав вісім ліцензій для постачання обладнання компанії.

Адміністрація президента США у цьому році відкликала вісім ліцензій, які дозволяли деяким компаніям постачати товари Huawei – китайському гіганту телекомунікаційного обладнання. Про повідомляє Reuters з посиланням на документ, з яким ознайомилось.

У Міністерстві торгівлі США, яке контролює американську експортну політику, заявили, що відкликали певні ліцензії. Серед них виявились ліцензії для виробників високотехнологічного обладнання Intel та Qualcomm.

На думку експертів, такі заходи зумовлені відновленням Huawei, яке відбувається незважаючи на всі зусилля Вашингтону. Останні викликані міркуваннями національної безпеки Сполучених Штатів.

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Раніше повідомлялось, що прибуток Huawei у березневому кварталі досяг 2,7 млрд доларів: тобто зростання фактично склало більш ніж 500%. Також стало відомо, що продажі у першому кварталі зросли на 37%.

Зазначимо, що відкликання ліцензій відбувається на тлі тиску з боку республіканців, які вимагають більш жорстких заходів проти китайської компанії.

Компанія Huawei – довідка

Huawei є однією з найбільших компаній у сфері телекомунікації. Вона була заснована у 1987 році колишнім інженером Народно-визвольної армії Китаю Жень Чженфеєм.

У другому кварталі 2020 року Huawei вийшла на перше місце у світі з продажу смартфонів, обійшовши Samsung: при цьому на Китайську Народну Республіку у Huawei припадало 70% продажів. Раніше, нагадаємо, Huawei представила на ринку один зі своїх найбільш бюджетних смартфонів – Huawei Enjoy 70z.

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