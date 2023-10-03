США очікують від України продовження різних зусиль по боротьбі з корупцією та забезпечення фінансової прозорості.

США все активніше закликають Україну до боротьби з корупцією у владі. За останні кілька тижнів вони направили кілька повідомлень, що деякі види допомоги залежатимуть від успіхів антикорупційних реформ.

"Послання українцям завжди полягало в тому, що якщо які-небудь з цих коштів будуть незаконно привласнені, то це поставить під загрозу всю допомогу США цій країні", - заявив один з американських чиновників, пише CNN.

Наприкінці літа Держдепартамент направив Україні офіційну дипломатичну ноту. У ній говорилося, що США очікують від України продовження різних зусиль по боротьбі з корупцією та забезпечення фінансової прозорості.

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У посланні також підкреслювалася необхідність реформ в рамках програми Міжнародного валютного фонду. Вони стосуються протидії відмиванню грошей. Посольство України в США заявило, що Україна "амбітно" просувається шляхом проведення реформ.

Також США підготували список реформ, які можна провести протягом трьох місяців, шести місяців, одного року і півтора років. Багато з пропозицій стосуються підвищення незалежності наглядових рад українських державних компаній і реформу Конституційного Суду. Пропонуються і реформи в енергетичному секторі, що традиційно вважається оплотом корупції та олігархічного контролю.

Вимоги США щодо боротьби з корупцією в Україні - деталі

Чиновники адміністрації Байдена набагато більше стурбовані проблемою корупції в Україні, чим визнають публічно. У "конфіденційній, але несекретній" версії довгострокового плану США підкреслюється, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України з російським вторгненням, і що Київ не може відкладати боротьбу з корупцією.

Водночас там констатують, що Київ вживає агресивних заходів для її подолання і очікують, що влада продовжуватиме їх приймати.

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