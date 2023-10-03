США все активніше закликають Україну до боротьби з корупцією у владі. За останні кілька тижнів вони направили кілька повідомлень, що деякі види допомоги залежатимуть від успіхів антикорупційних реформ.
"Послання українцям завжди полягало в тому, що якщо які-небудь з цих коштів будуть незаконно привласнені, то це поставить під загрозу всю допомогу США цій країні", - заявив один з американських чиновників, пише CNN.
Наприкінці літа Держдепартамент направив Україні офіційну дипломатичну ноту. У ній говорилося, що США очікують від України продовження різних зусиль по боротьбі з корупцією та забезпечення фінансової прозорості.
У посланні також підкреслювалася необхідність реформ в рамках програми Міжнародного валютного фонду. Вони стосуються протидії відмиванню грошей. Посольство України в США заявило, що Україна "амбітно" просувається шляхом проведення реформ.
Також США підготували список реформ, які можна провести протягом трьох місяців, шести місяців, одного року і півтора років. Багато з пропозицій стосуються підвищення незалежності наглядових рад українських державних компаній і реформу Конституційного Суду. Пропонуються і реформи в енергетичному секторі, що традиційно вважається оплотом корупції та олігархічного контролю.
Вимоги США щодо боротьби з корупцією в Україні - деталі
Чиновники адміністрації Байдена набагато більше стурбовані проблемою корупції в Україні, чим визнають публічно. У "конфіденційній, але несекретній" версії довгострокового плану США підкреслюється, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України з російським вторгненням, і що Київ не може відкладати боротьбу з корупцією.
Водночас там констатують, що Київ вживає агресивних заходів для її подолання і очікують, що влада продовжуватиме їх приймати.