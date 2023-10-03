Західні партнери розглядають боротьбу з корупцією як те, що є необхідним для України для отримання підтримки.

США розглядають корупцію в Україні як реальну загрозу, водночас констатують, що Київ вживає агресивних заходів для її подолання і очікують, що влада продовжуватиме їх вживати.

"Ми дуже чітко й прямо говорили з нашими українськими колегами щодо цього питання. … Ми бачили, як Україна вживає агресивних дій, і це включає агресивні дії для подолання корупції, вжиті за останні кілька тижнів. І ми вітаємо продовження ними цих кроків", – заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу.

Він також підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що західні партнери розглядають боротьбу з корупцією як те, що є необхідним для України для отримання підтримки.

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"Я часто бачу, як це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати свої європейські прагнення, стати членом ЄС. І це, безперечно, правда. Ви бачите членів Конгресу, які кажуть, що вони хочуть, щоб Україна вжила антикорупційних заходів. Тому важливо, щоб Україна показала їм, що вони є. Ви бачите, як члени ЄС кажуть, що вони цього хочуть, і тому важливо, щоб Україна показала, що вони роблять ці кроки. Але це також важливо для здатності України будувати довгострокову економіку, яка може підтримувати ті зусилля, які ми очікували побачити. Вони будуть сусідами Росії завжди. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, який може стримувати майбутню російську агресію", – додав Міллер.

Вимоги США щодо реформ в Україні - це треба знати

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомило, що Білий дім розіслав листа зі списком реформ, які має провести Київ для отримання допомоги.

У посольстві США в Україні надали пояснення і зазначили, що цей перелік пропонується як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках незмінної підтримки Києва. Йдеться, зокрема, про підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією.

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