Там стверджується, що українське хабарництво вже давно турбує американських чиновників, проте ця тема була відсунута на другий план після початку війни.

Чиновники адміністрації Байдена набагато більше стурбовані проблемою корупції в Україні, чим визнають публічно.

У "конфіденційній, але несекретній" версії довгострокового плану США підкреслюється, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України з російським вторгненням, і що Київ не може відкладати боротьбу з корупцією, пише Politico.

"Корупція на високому рівні може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду воєнного часу", – написано в конфіденційній версії документа. Це більш різкий аналіз, ніж той, який міститься в малопомітній відкритій версії 22-сторінкового документа, яку Держдепартамент без зайвого галасу розмістив на своєму сайті близько місяця тому.

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Також у конфіденційній версії зазначено набагато більше подробиць про цілі США в Україні: від приватизації банків до допомоги в навчанні англійської мови в школах і заохочення військових до переходу на протоколи НАТО. США хочуть змусити Україну покінчити з корупцією, не в останню чергу тому, що на кону стоять американські долари. Однак занадто гучне обговорення цього питання може підбадьорити противників американської допомоги Україні, серед яких чимало законодавців-республіканців, які намагаються заблокувати таку допомогу.

Там стверджують, що українське хабарництво вже давно турбує американських чиновників, проте ця тема була відсунута на другий план після початку війни.

Протягом декількох місяців помічники Байдена обмежувалися короткими згадками про корупцію. Вони хотіли продемонструвати солідарність з Києвом і не дати приводу для критики невеликого числа законодавців-республіканців, які виступають проти військової та економічної допомоги США Україні. Через півтора року американські чиновники все частіше піднімають це питання як публічно, так і в приватному порядку. Радник з національної безпеки Джейк Салліван на початку вересня зустрівся з делегацією українських антикорупційних організацій.

Один американський чиновник підтвердив, що адміністрація Байдена веде переговори з українськими лідерами про можливі зв'язки майбутньої економічної допомоги з антикорупційними реформами. Щодо військової допомоги такі умови не розглядаються, сказав чиновник. У документі прописано США виконуватимуть свої обіцянки щодо надання військового обладнання та навчання солдатів.

Вашингтон також надаватиме допомогу в реформуванні елементів апарату національної безпеки України, щоб забезпечити "децентралізований, толерантний до ризику підхід до виконання завдань" і зменшити "можливості для корупції". Часто згадується прагнення, щоб українські Збройні сили перейшли на стандарти НАТО. Навіть формат і зміст українських оборонних документів повинні "відображати термінологію НАТО". Одне із завдань включає створення "Плану опору на національному рівні". Це може означати, що прості українці будуть чинити опір, якщо Росія захопить нові території.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку шляхом створення "вітчизняної оборонної промисловості". Також треба створювати умови для створення нових підприємств у сфері оборонних інформаційних технологій.

Особливу стурбованість викликає роль еліти в економіці України.

"Деолігархізація, особливо в енергетичному та гірничодобувному секторах, є основним принципом побудови кращої України", - йдеться у відкритій частині документа Держдепартаменту.

Одним з показників успіху, говориться вже в конфіденційній версії, є те, що український уряд "приймає значущі реформи, які децентралізують контроль над енергетичним сектором". Сполучені Штати, судячи з усього, прагнуть допомогти Україні зміцнити можливості з нагляду: від допомоги місцевим органам влади в оцінці корупційних ризиків до реформ в кадрових службах.

США допомагають Рахунковій палаті України вдосконалити аудиторську та суміжну роботу, щоб вона могла відстежувати пряму бюджетну підтримку з боку США. У стратегії описані способи, за допомогою яких США надають допомогу українській охороні здоров'я, кіберзахисту і організаціям, які борються з дезінформацією. Передбачена підтримка антимонопольних зусиль України та ініціатив, щоб податкові надходження збільшувалися.

У конфіденційній частині міститься заклик до фінансової системи України "збільшити обсяг кредитування для стимулювання розширення бізнесу" і знизити роль держави в банківському секторі.

Стратегія США, мабуть, спрямована на те, щоб Україна не тільки зберегла орієнтацію на захід, а й розвивала особливі зв'язки з Америкою. Одним із способів досягнення цієї мети, на думку Вашингтона, є англійська мова. США пропонуватимуть технічну та іншу допомогу Міністерству освіти України для покращення викладання англійської мови. Уроки англійської мови, як вважають, можуть допомогти реінтеграції українців.

Американські офіційні особи також допоможуть Україні нарощувати потенціал для переслідування військових злочинів в рамках власної судової системи. Серед бажаних етапів - підбір понад 2 000 нових суддів та усунення відставання у розгляді понад 9 000 скарг на неправомірні дії суддів. Передбачено і відновлення дипломатичної присутності США на Україні, розширення його за межі Києва до Львова, Одеси, Харкова і Дніпра. У зв'язку зі скороченням персоналу, викликаним повномасштабним російським вторгненням, "посольство продовжує перебувати в кризовому режимі".

Вимоги щодо реформ в Україні від США

Раніше повідомлялося, що Білий дім відправив за адресою Координаційної платформи донорів лист з переліком реформ, які повинна провести українська влада для подальшого отримання військової допомоги.

У посольстві США в Україні прокоментували інформацію про відправку на адресу Координаційної платформи донорів листа з переліком реформ, які повинна провести українська влада для подальшого отримання військової допомоги. Там відзначити, що цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках незмінної підтримки України.