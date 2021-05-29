Білий дім закликав Лукашенка негайно звільнити усіх політв’язнів і розпочати справжній політичний діалог з опозицією.

Мінфін США розробляє можливість запровадження персональних санкцій проти режиму Лукашенка. Після американський глава Джо Байден повинен підтримати пропозицію і її підписати.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Крім цього, Вашингтон поновлює раніше зняті санкції з 9 великих білоруських підприємств.

Запровадження санкцій має відбутися 3 червня.

Читайте такожУ Байдена хочуть виділити $255 мільйонів на допомогу УкраїніТакож США призупиняють Угоду про повітряне сполучення з Білоруссю від 2019 року.

«Ми ухвалюємо ці заходи разом з нашими партнерами і союзниками, щоби притягнути режим до відповідальності за свої дії і продемонструвати нашу підтримку народу Білорусі», – заявила Псакі.

Білий дім закликав Лукашенка негайно звільнити усіх політв’язнів і розпочати справжній політичний діалог з лідерами демократичної опозиції та громадянами задля проведення чесних президентських виборів з участю міжнародних спостерігачів.

Рішення США ухвалили у відповідь на затримання 23 травня в аеропорту «Мінськ» білоруського журналіста й засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Щоб примусово посадити пасажирський літак Ryanair, на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною Софією Сапегою, Лукашенко наказав підняти у небо винищувач МіГ-29, а місцеві диспетчери повідомили екіпаж про начебто «бомбу» в салоні.

Протасевича і Сапегу арештували. Вони дали на камеру свідчення, у яких начебто зізнаються у тому, в чому їх звинувачують силовики.

Країни ЄС та сусіди Білорусі засудили дії Лукашенка, низка авіакомпаній нині здійснює рейси в обхід республіки. 27 травня стало відомо про підготовку чергового пакета санкцій проти відповідальних за затримання Протасевича посадовців.

Білорусь перебуває під санкціями ЄС з 2020 року – з часу силового придушення протестів у країні у зв’язку з фальсифікацією президентських виборів та політичного переслідування опонентів Олександра Лукашенка.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська