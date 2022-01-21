Таке оголошення може бути зроблено протягом декількох днів.

США обмірковують, чи слід евакуювати членів сімей дипломатів, дислокованих в Україні.

Таке рішення можуть прийняти через дії Росії, яка стягує до кордону з Україною понад 100 000 військовослужбовців. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє видання Bloomberg.

Згідно з планом, членам сімей буде наказано повернутися додому, водночас інші співробітники зможуть прийняти рішення про виїзд з країни добровільно. За даними джерел ЗМІ, оголошення може бути зроблено протягом декількох днів.

Читайте такожУ Білому домі роз'яснили рекомендації щодо поїздки в УкраїнуЗа даними сайту, наразі в посольстві в Києві працюють близько 180 американських громадян і 560 українців. Ця цифра не включає членів сім'ї, тому кількість громадян США, які проживають в посольстві, ймовірно, набагато вище.

Журналісти також стверджують, що рішення про евакуацію не означатиме, що США впевнені в тому, що Росія вторгнеться в Україну, і просто відображає завбачливі приготування в міру зростання напруженості, сказало одне з джерел.

Нагадаємо, раніше американська газета The New Yourk Times з посиланням на власні джерела передавала, що Росія почала евакуацію людей зі своїх дипломатичних установ на території України.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ Росії відреагувавли на статтю і повідомили, що посольство Росії в Києві працює в штатному режимі. Інших подробиць щодо роботи дипустанов РФ в Україні в МЗС не уточнили.

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