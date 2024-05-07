Спеціальні сили ЦАХАЛ спостерігатимуть за пропускним пунктом.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяла під контроль прикордонний перехід Рафах у секторі Газа.

Як повідомили у ЦАХАЛ, на місці здійснюється "оперативний контроль". Спеціальні сили спостерігатимуть за пропускним пунктом. До операції залучили бронетанкові підрозділи.

Крім того, під контролем Ізраїлю опинилася центральна дорога, що з'єднує північну та південну частини сектора Газа.

Ізраїльське видання Ynet повідомляє, що в ході операції було вбито 20 терористів і виявлено три входи в тунелі. Також знищено начинений вибухівкою автомобіль.

Напад ХАМАС на Ізраїль і війна в Газі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю. Це супроводжувалося масованим ракетним ударом. На своєму шляху бойовики грабували, ґвалтували і вбивали ізраїльтян. Після цього влада Ізраїлю ухвалила рішення про початок військової операції на території сектору Газа.

А за півроку, 7 квітня, Ізраїль завершив активну стадію війни і виводить свої війська з південної частини сектора Гази, водночас ЦАХАЛ утримує північну і центральну частину сектора Гази відрізаними від півдня.

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