Обидві країни також рекомендують своїм громадянам не подорожувати до РФ.

Сполучені Штати Америки та Канада закликають своїх громадян виїхати з Росії.

Про це йдеться у повідомленнях Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ Канади.

Зокрема, обидва відомства також рекомендують своїм громадянам не подорожувати до РФ.

"Не подорожуйте до РФ через неспровокований та невиправданий напад російських військових на Україну, можливість переслідування громадян США з боку представників російських органів безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США у РФ..., тероризм, обмежені рейси в Росію та з Росії, а також свавільне виконання місцевого законодавства", - наголошується у зверненні Держдепу.

Громадянам США також нагадали, що для виїзду з Росії зараз ще доступні обмежені варіанти комерційних рейсів, а також відкриті наземні маршрути на автомобілях та автобусах.

"Громадяни США, які проживають або подорожують Росією, повинні негайно виїхати", - наголосили у Держдепі.

Відповідні заклики до своїх громадян опублікувало й канадське МЗС.

"Якщо ви наразі перебуваєте в Росії, вам слід негайно покинути її, поки ще доступні комерційні способи подорожі", - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Джо Байден несподівано звернувся до громадян Росії на тлі військового вторгнення РФ в Україну.

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