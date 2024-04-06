Захід гарантував, що допоможе Вірменії проводити економічні реформи та украпляти демократію.

США і Євросоюз готові надати Вірменії сотні мільйонів доларів для підтримки демократичних змін та економічного зростання після того, як офіційний Єреван відвернувся від РФ і почав зближення з західними країнами.

Після переговорів між президентом Євросоюзу Урсулою фон дер Ляєн, держсекретарем США Ентоні Блінкеном і прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, у ЄС заявили, що готові виділити 270 млн протягом найближчих 4 років, передає Голос Америки.

Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що ЄС і Вірменія помітно зближаються у цінностях та інтересах. Вона також привітала заходи, які Вірменія здійснює для протидії обходу санкцій, які ЄС наклав на РФ.

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Вона наголосила, що це дуже важливо "для того, щоб смертоносне обладнання та технології не потрапляли до російських військових".

"Ми будемо інвестувати у зміцнення економіки та суспільства Вірменії, роблячи їх стабільнішими перед лицем потрясінь", - підкреслила президент ЄС.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що головна мета – підтвердити трансатлантичну підтримку "демократичного, процвітаючого майбутнього вірменського народу, а також більш інтегрованого та більш мирного регіону". Він додав, що США планують виділити Вірменії понад $65 млн на економічні реформи - це на 50% більше, ніж у 2022 році.

"Ми налаштовані на подальше зростання нашої підтримки демократичної та економічної стійкості Вірменії шляхом інвестицій у продовольчу безпеку, цифрову інфраструктуру, диверсифікацію енергетики, диверсифікацію торгових партнерів", - сказав Блінкен.

Відсторонення Вірменії від РФ

Після нового року влада Вірменії почала суттєво віддалятися від Кремля. У середині березня прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян заявив, що Єреван вийде з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) - російського аналога НАТО - якщо не отримає чіткого роз'яснення, чи готовий цей військовий блок захищати Вірменію.

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