Програми заблокували через систематичні порушення.

У Вірменії відтепер заблоковані авторські передачі російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це повідомив заступник міністра високотехнологічної промисловості Республіки Вірменія Авет Погосян.

Йдеться, що заборону введено на підставі статей 5 і 6 Угоди "Про співробітництво в галузі масових телекомунікацій між Урядом Республіки Вірменія й Урядом Російської Федерації".

За словами посадовця, це сталося через "безперервні порушення", які зафіксовані фахівцями - комісією з питань телебачення та радіо Вірменії.

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"Заблоковано трансляцію оригінальних програм "Вечір з Володимиром Соловйовим" та "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на загальнодоступному мультиплексі телеканалу "РТР-Планета" на території Республіки Вірменія", - заявив Погосян.

Як пояснює "Медуза", стаття 5 передбачає "виключення програм образливого змісту щодо народів та національних цінностей" та "виключення втручання у передвиборчі кампанії та у внутрішньополітичне життя", стаття 6 - "повага до правил національних свят та пам'ятних дат" та "дотримання загальних правил під час військового та надзвичайного стану".

"Авторські канали Володимира Соловйова - одного з найвідоміших російських пропагандистів - з березня 2022 року заблоковані на Youtube. Причиною було названо порушення умов використання платформи", - пише Медуза.

Пропагандистські заяви Соловйова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російський пропагандист Володимир Соловйов накинувся на жителів Бєлгорода та назвав "мерзенною істерикою" скарги мешканців Бєлгорода на обстріли та байдужість з боку інших регіонів.

Пропагандист, який постійно закликає вбивати українців, назвав своїх же співвітчизників "різними тварюками", що прикидаються блогерами, які почали "мерзенну істерику".

В ефірі "Россия 1" пропагандист заявив, що побував у Бєлгороді й з'ясував, що в грудні регіону виділили мільярд рублів на бронеплівку та укриття, тобто скарги безпідставні. Після цього на його сторінці у "ВКонтакте" з'явилося безліч обурених коментарів від жителів Бєлгорода, які пропонували йому приїхати та пожити там.

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