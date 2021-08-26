Громадян закликали покинути територію аеропорту та знайти безпечне місце.

Деякі країни закликали своїх громадян, які знаходяться у захопленому талібами Афганістані, не приїжджати в аеропорт Кабула. За їхніми даними, існує висока загроза теракту.

"Через загрози безпеці за межами воріт аеропорту Кабула ми радимо громадянам США уникати поїздок в аеропорт та не виходити з аеропорту, якщо немає відповідних індивідуальних інструкцій від представника уряду США", - йдеться в повідомленні посольства США в Афганістані.

При цьому дипвідомство закликало своїх громадян, які знаходяться біля воріт аеропорту, терміново покинути цю територію.

При цьому Міністерство закордонних справ Великої Британії дало своїм громадянам схожу пораду. У відомстві закликали людей "знайти безпечне місце та дочекатися подальших рекомендацій", тому що ситуація з безпекою в Афганістані "залишається нестабільною".

Читайте також"Пекло на землі": в ООН передрекли Афганістану кризу та голодЗа даними МЗС Великобританії, в районі аеропорту Кабула існує "постійна та висока загроза терористичного нападу". У зв'язку з цим британські дипломати закликали громадян покинути країну будь-яким можливим способом.

Крім того, ВВС цитує міністра закордонних справ Австралії Маріз Пейн, яка зробила таку ж заяву. За її словами, "існує постійна та дуже висока загроза терористичного нападу".

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі й столиці - Кабула.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосила нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Україна раніше евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. 22 серпня військово-транспортним літаком Іл - 76МД були евакуйовані ще 83 людини, в тому числі 31 українець. Станом на 23 серпня в Афганістані ще залишається близько 50 українських громадян. Український літак встиг вилетіти перед припиненням всіх рейсів з аеропорту Кабула, забравши з країни понад 100 осіб.

Читайте такожВ Афганістані розграбували вертоліт росіян23 серпня "Талібан" зажадав, щоб евакуаційна місія іноземних військових з Афганістану завершилася до 31 Серпня.

В цей же день до Києва прибув ще один український літак з евакуйованими з Афганістану людьми. На борту літака 98 пасажирів, серед яких 41 громадянин України, у тому числі 27 дітей.

25 серпня таліби перекрили дороги в аеропорт Кабула і пропускають тільки іноземців. За словами генерал-майора армії США, заступника директора штабу з питань безпеки регіональних операцій Генка Тейлора, в аеропорту Кабула залишаються понад 10 тисяч людина.

Автор: Анастасія Горбачова