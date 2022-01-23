У Штатах зазначають, що спільно з Європою створюють величезні наслідки для Росії.

Держсекретар Вашингтона Ентоні Блінкен пояснив позицію США в небажанні вводити превентивні санкції проти Росії, незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати та їх союзників покарати Москву за масове нарощування військ уздовж кордонів України.

Блінкен виступив на захист позиції США. Заяву щодо санкцій він зробив в ефірі CNN у неділю, 23 січня.

"Коли мова йде про санкції, мета цих санкцій — стримати російську агресію", — сказав він.

Читайте такожВ Україну прибула друга партія військової допомоги від США (фото)Так, на думку Блінкена, якщо санкції будуть введені зараз, то втратять стримуючий ефект.

"Все, що ми робимо, в тому числі спільно з Європою створюємо величезні наслідки для Росії, які розраховані на те, щоб враховувати вплив президента Путіна, а також стримувати і відмовляти його від агресивних дій, навіть якщо ми водночас займаємося дипломатією", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до "обережності" в можливих санкціях проти РФ через Україну.

Так, серед низки можливих західних санкцій проти уряду Володимира Путіна Німеччина може бути зупинка газопроводу "Північний потік-2", за умови вторгнення в Україну. Однак, на думку Шольца, це може погіршити кризу поставок газу в Європу, яка призвела до різкого зростання цін на енергоносії.

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