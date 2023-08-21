Їм не рекомендують їхати до Росії та України.

Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян негайно покинути територію Білорусі. Відповідне звернення з'явилося на сайті американського посольства в Білорусі.

Повідомляється, що днями Литва закрила два прикордонні переходи з Білоруссю, аналогічний крок може зробити Польща і Латвія. Також американцям не радять відвідувати Білорусь з наступних причин:

через те, що влада країни сприяє неспровокованому нападу Росії на Україну;

через нарощування російських сил;

через свавільне застосування місцевих законів та можливість громадянських заворушень;

через ризик затримання, у разі якого можливості посольства США обмежені.

"Громадяни США в Білорусі повинні негайно покинути країну. Розгляньте можливість виїзду через залишилися прикордонні переходи з Литвою і Латвією або літаком. Громадянам США не дозволяється в'їжджати до Польщі по суші з Білорусі. Не виїжджайте в Росію або в Україну", - додали вони.

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Ситуація на кордонах з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, сусіди Білорусі стурбовані перекиданням бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" на білоруську територію. Члени НАТО зміцнюють свої кордони, вони вважають, що є ймовірність провокацій і проведення операції в Сувальському коридорі.

Крім того, до їх кордонів з території Білорусі продовжують прибувати нелегальні мігранти.

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