За словами Боба Вудворда, у жовтні 2022 року ймовірність того, що Путін застосує ядерну зброю, зросла з 5% до 50%.

Ще у жовтні 2021 року США знали, що у російського правителя Володимира Путіна є план вторгнення в Україну 175 тисячами військових. Про у своїй книзі розповів заступник редактора The Washington Post Боб Вудворд.

Автор описує це як дивовижний успіх американської розвідки, яка, зокрема, мала джерело всередині Кремля.

Вудворд також ділиться подробицями за вересень 2022 року, коли розвідувальні органи повідомляли, що Путін розглядав можливість використання тактичної ядерної зброї під час війни з Україною. Оцінка розвідки, на яку журналіст посилається в книзі, показала, що ймовірність того, що російський диктатор розгорне ядерну зброю, якщо війська будуть оточені українськими силами, зросла з 5% до 50%:

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"На початку жовтня 2022 року Байден сказав на приватному зборі коштів у будинку Джеймса Мердока, сина медіа-магната Руперта Мердока, що "ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи".

Вудворд також описує розмови міністра оборони США Ллойда Остіна з тодішнім главою російського оборонного відомства Сергієм Шойгу, у яких він попередив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, "усі обмеження, які ми застосовували в Україні, будуть переглянуті".

У свою чергу Байден закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна виступити проти використання ядерної зброї. Вудворд робить висновок, що реакція Сі, а також відсутність катастрофічного прориву російських сил в Україні були достатніми, щоб знизити загрозу ядерного нападу.

Відносини США та РФ - останні новини

Віцепрезидент США Камала Гарріс виключила можливість переговорів з Путіним без України. За її словами, вона не буде зустрічатися з Путіним "на двосторонній основі без України".

Гарріс також розкритикувала заяви експрезидента США Трампа про те, що він зможе негайно закінчити війну в Україні.

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