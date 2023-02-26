На даний момент відомо, що російського диктатора мучать напади кашлю.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну стан здоров'я російського диктатора Володимира Путіна значно погіршився.

Як повідомляє MailOnline, на кадрах з офіційних зустрічей і виступів видно, як Путін тримається за стіл для опори, стукає неконтрольовано ногами та виглядає невпевненим під час ходьби.

За інформацією видання, колишній начальник Московського відділу ФСБ генерал Євген Савостьянов заявив, що Путін погано зрозумів рішучість заходу протистояти йому і не усвідомив недієздатність своєї армії.

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За його словами, Путін знаходиться "в такому психологічному стані, що чіпляється за будь-яку можливість перемогти".

Як йдеться в матеріалі, Путін відмовився від численних публічних виступів. Також автор матеріалу зазначає, що у Путіна явно спостерігаються проблеми з мовним апаратом. Крім того, на даний момент відомо, що російського диктатора мучать напади кашлю.

Війна в Україні та оточення Путіна

3 травня 2022 року екс-депутат Державної Думи Ілля Пономарьов заявляв що якщо замість президента Росії Володимира Путіна до влади прийде його конституційний наступник, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, то він буде намагатися зупинити бойові дії в Україні.

27 серпня 2022 року експерти зявляли про можливий переворот в Росії, повалення Путіна і його вбивство.

13 листопада 2022 року в офісі президента України заявляли що Росія "тріщить по швах", розпочався системний процес дезінтеграції.

Станом на 28 січня 2023 року повідомляли, що в Кремлі йде протистояння між двома таборами - Пригожина з Суровікіним і Шойгу з Герасимовим. Причому Путін почав підтримувати останніх.

23 лютого 2023 року глава ГУР МО Кирило Буданов заявив про те, що в оточенні Путіна є агенти української розвідки.

26 лютого 2023 року політтехнолог, політолог Михайло Шейтельман заявив про те, що оточенню Путіна не потрібні ні сам диктатор, ні Крим, ні Україна.

26 лютого 2023 року стало відомо про те, що Daily Express опитав кількох політиків і експертів про те, якою буде доля диктатора.

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