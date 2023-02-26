Експерт зазначив, що оточення Путіна не зацікавлене в припиненні вторгнення в Україну, оскільки зараз воно активно збагачується за рахунок цієї війни.

Сьогодні в оточенні Путіна є чимало людей, яким вигідний фізичний кінець російського диктатора, проте цьому оточенню не потрібен Крим.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив політтехнолог, політолог Михайло Шейтельман.

"Путін добровільно та свідомо обрав свою долю, але інші її не обирали. Разом з ним його долю обрали ще кілька наближених людей. Наприклад, умовні Ковальчуки. Кажуть, що вони його підтримували з усіма цими божевільними ідеями і дарували йому книги про Петра I. Є загалом якась мінімальна кількість людей серед його друзів, хто обрав його долю, і кому невигідно його втратити", - заявив політолог.

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При цьому Шейтельман підкреслив: "Будь-якому з інших Путін взагалі зараз не потрібен, тому що кожен з них розуміє, що це все зараз довгостроково йде в прірву. Але короткостроково кожен з них зайнятий своїм життям: щоранку вони відводять правнуків до школи, далі їм потрібно щодня красти гроші".

Експерт зазначив, що оточення Путіна не зацікавлене в припиненні вторгнення в Україну, оскільки зараз воно активно збагачується за рахунок цієї війни.

"І ось сидять ці перші ряди Федеральних Зборів, а у кожного своя "поляна". Один виробляє ракети, інший - шиє обмундирування, третій - набирає солдатів, і, відповідно, бере гроші за те, що когось не візьме, четвертий - на кордоні видає дозвіл на виїзд. Бюджети всі роздулися, і всі вони сидять і накрадають як в останній день, тому що розуміють - більше такого шансу у них в житті не буде. Треба зараз нахапати на все життя. І кожен з них чекає, що хтось інший розбереться з Путіним, тому що вони хочуть на ці гроші добре жити. Вони бережуть себе для цих світлих днів, коли помре Путін. Тоді ці люди почнуть "заносити" за те, щоб отримати якусь посаду, хтось на Мальдіви поїде відпочивати, але його смерть вигідна всім", - заявив політолог.

Шейтельман також зазначив, що втрата Путіним Криму не завдасть йому репутаційного удару, оскільки його оточенню не потрібен півострів.

"Я точно вважав, що якщо звільнити Херсон, то Путін цього не витримає. Все одно Путін це спокійно витримав з точки зору утримання влади, з чого я зробив висновок, що всім цим політичним імпотентам навколо нього взагалі не цікаво де там ця Росія, де там які кордони, де цей Крим. Вони не знають де ЗСУ, Україна, Крим. Так, географічно вони знають, але в їх картині світу це неважливо. Важливі їхні посади і скільки у кого грошей. Тому ніхто там не буде виганяти Путіна. Я не вважаю, що втрата Криму чогось коштуватиме владі Путіна", - зазначив Шейтельман.

Розвал в оточенні Путіна

3 травня 2022 року екс-депутат Державної Думи Ілля Пономарьов заявляв що якщо замість президента Росії Володимира Путіна до влади прийде його конституційний наступник, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, то він буде намагатися зупинити бойові дії в Україні.

27 серпня 2022 року експерти зявляли про можливий переворот в Росії, повалення Путіна та його вбивство.

13 листопада 2022 року в офісі президента України заявляли що Росія "тріщить по швах", розпочався системний процес дезінтеграції.

Станом на 28 січня 2023 року повідомляли, що в Кремлі йде протистояння між двома таборами - Пригожина з Суровікіним та Шойгу з Герасимовим. Причому Путін почав підтримувати останніх.

23 лютого 2023 року глава ГУР МО Кирило Буданов заявив про те, що в оточенні Путіна є агенти української розвідки.

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