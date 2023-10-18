Кандидата на пост очільника МЗС ще не знайшли.

У Словаччині лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо, який неодноразово виступав за припинення допомоги Україні та поширював російські наративи про війну, може стати не лише премʼєром. Фіцо ще не знайшов кандидата на посаду очільника Міністерства закордонних і європейських справ, тож тимчасово обійматиме і цей пост.

Про це повідомляє агентство SITA. Зазначається, що партнери Роберта Фіцо по коаліції (Словацька національна партія та "Голос") уже подали своїх кандидатів на посади очільників міністерств. Водночас переможець на виборах Smer-SD своїх кандидатів ще не представила.

Фіцо зазначає, що проведе переговори щодо кандидатів у міністри з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

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Формування нового уряду у Словаччині: хто отримає ключові міністерства

15 жовтня партія проросійського політика Роберта Фіцо Smer-SD підписала коаліційну угоду з партіями "Голос" і Словацька національна партія. Відомо, що представники СНП очолять міністерства навколишнього середовища, культури і нове міністерство спорту і туризму.

Кандидати від Smer-SD отримають посади прем'єр-міністра, міністра оборони, транспорту, фінансів, закордонних справ, юстиції та сільського господарства.

Водночас партія "Голос" отримає посади голів міністерств внутрішніх справ, економіки, праці, інформатизації, освіти, охорони здоров'я.

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