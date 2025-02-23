За словами спецпредставника Трампа, війна в Україні нібито почалася через бажання країни вступити в НАТО.

Росію не обов'язково варто звинувачувати у початку війни в Україні. Про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф в ефірі CNN, передає Politico.

"Війна не повинна була статися - вона була спровокована. Це не обов'язково означає, що її спровокували росіяни", - зазначив він.

За припущеннями Віткоффа, війну спровокувало бажання України вступити до НАТО.

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"Тоді були всілякі розмови про вступ України до НАТО. ... Цього не повинно було статися. По суті, це стало загрозою для росіян, і тому ми повинні мати справу з цим фактом", - наголосив спецпредставник Трампа.

Також Віткофф прокоментував слова прессекретаря Білого дому Кароліни Левітт про те, що Трамп вважає, що зможе змусити Росію погодитися на угоду вже цього тижня. За його словами, він впевнений у цій ідеї.

"Наші розмови в Саудівській Аравії з держсекретарем і радником з національної безпеки були, на мій погляд, позитивними, конструктивними і явно сприяли нарощуванню імпульсу. Тому я б сказав, що я налаштований оптимістично і позитивно, так само як і президент, що ми можемо зробити щось досить швидко. Угоди працюють лише тоді, Джейку (звернувся Віткофф до ведучого CNN - УНІАН), коли вони вигідні для всіх сторін, і це той шлях, яким ми зараз йдемо", - наголосив політик.

Політика Трампа щодо України - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів, як сприйняв слова Трампа про "диктатора без виборів". За його словами, наразі немає часу для емоцій.

"Безумовно, я б не назвав ці слова на мою адресу від президента Трампа компліментами, м’яко кажучи. Але для чого ображатися? Ображався б на слово "диктатор" той, хто є диктатором. А так я це сприймаю …ну що ж зробиш. Будемо якось жити із США", - зазначив глава держави.

Водночас колишній посол США в Росії Майкл Макфол пояснив, чому Трамп так хоче відновити відносини з Путіним. Він наголосив, що президент США "багато років захоплюється Путіним".

"Для мене загадка - чому. Він змінив погляди на багато що в зовнішній політиці. Але не змінив їх щодо Путіна. Тому думаю, він хоче відновити двосторонні відносини саме тому, що захоплюється ним", - підкреслив Макфол.

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