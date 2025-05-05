За словами президента США, ця людина є дуже цінною в його адміністрації.

Президент США Дональд Трамп заявив, що заступник голови його адміністрації Стівен Міллер є головним претендентом на посаду радника з національної безпеки після відставки Майкла Волца. Про це пише Reuters.

Відомо, що Трамп звільнив Волца та призначив тимчасово на цю посаду держсекретаря США Марко Рубіо. Попри те, що американські чиновники очікують, що президент США не буде поспішати з призначенням людини на цю посаду, вже з'явилося декілька кандидатів.

"Я збираюся когось призначити", - зазначив Трамп журналістам.

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За його словами, він хоче призначити когось на цю посаду впродовж шести місяців, а також президент США додав, що це може бути Міллер.

"Я думаю, що він опосередковано вже має цю посаду. Тому що йому є що сказати про багато речей. Стівен - дуже цінна людина в адміністрації", - зауважив американський лідер.

Звільнення Майкла Волца - що відомо

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що Майкл Волц залишив посаду радника Трампа з національної безпеки. За словами журналістів, звільнення радника відбулося через скандал Signalgate, який призвів до витоку секретних даних.

Водночас The Washington Post розповіло про конфлікт Волца з Трампом. Як виявилось, рішення про звільнення радника було ухвалено не лише через скандал довкола чату в месенджері Signal.

Зазначається, що від початку своєї роботи в Білому домі Волц конфліктував з іншими офіційними особами, зокрема коли йшлося про доцільність військових дій проти Ірану.

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