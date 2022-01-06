Блокпости розставлені в бік Караганди, Косші, Кокшетау, Павлодара, селищ Коргалжин і Астраханки.

Сьогодні, 6 січня, по периметру столиці Казахстан Нур-Султана були встановлені шість блокпостів.

Про це повідомляє ТСН.uа.

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Блокпости розставлені в бік Караганди, Косші, Кокшетау, Павлодара, селищ Коргалжин і Астраханки.

Обмежено в'їзд і виїзд з Нур Султана.

Правоохоронці стверджують, що повністю контролюють ситуацію в місті.

Протести в Казахстані: що відомо

У Казахстані з 2 січня проходять акції протесту. Люди вийшли на вулиці через підвищення цін на скраплений газ. Громадяни вимагають відставки президента, уряду і виступають проти корупції. Під час акцій правоохоронці застосовують силу до протестувальників, затримано сотні людей.

У зв'язку з акціями протесту президент країни Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду. Тимчасове виконання обов'язків прем'єр-міністра він вирішив передати Аліхану Смаїлову.

Нурсултан Назарбаєв залишив посаду голови Ради Безпеки Казахстану. Раду Безпеки очолив Токаєв.

Президент Казахстану звернувся за допомогою до глав держав Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Війська РФ, Вірменії, Білорусі, Киргизстану і Таджикистану направлені в Казахстан на обмежений період часу для "стабілізації та нормалізації обстановки".

МЗС України через акції протесту радить українцям утриматися від відвідування Казахстану.