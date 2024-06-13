В Альянсі існує широка згода щодо необхідності підтримувати Україну

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що союзники не будуть наслідувати Угорщину у відмові від підтримки України. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в Брюсселі на початку зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Зокрема, у нього запитали, чи має він занепокоєння, що інші союзники можуть почати відмовлятися від військової і фінансової підтримки України з огляду на домовленість з Угорщиною, яка не буде підтримувати, але й не буде блокувати рішення щодо України.

"Ні. Це пов'язано з тим, що існує широка згода в Альянсі впродовж багатьох років, і особливо з часу повномасштабного вторгнення в лютому, що ми повинні забезпечувати Україні військову підтримку", - сказав Столтенберг.

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Він пояснив, що з самого початку Угорщина чітко заявляла, що не надаватиме летальну допомогу, але інші союзники надають військову підтримку у різних форматах, як на двосторонньому рівні, так і через формат "Рамштайн".

При цьому, за його словами, наразі відбувається узгодження плану НАТО для надання безпекової допомоги і організації навчання для України. Це робиться для того, аби забезпечити надійну структуру і більшу передбачуваність, а також поєднати із фінансовим зобов'язанням, аби мінімізувати ризик затримок і прогалин у наданні підтримки.

Столтенберг нагадав, що попередні затримки у наданні допомоги від США і деяких європейських країн вплинули на ситуацію на полі бою, що дозволило росіянам окупувати більше української землі.

"З цієї причини, Україна потребує передбачуваності і довгострокових зобов'язань, і ми також потребуємо більшої підзвітності", - сказав генеральний секретар Альянсу.

Він радий, що на зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном було узгоджено, що Угорщина не буде частиною цих зусиль НАТО, що Угорщина не надсилатиме військовий персонал і не братиме фінансових зобов'язань. Водночас, Угорщина не блокуватиме зусиль, аби інші союзники могли рухатися далі.

Угорщина не братиме участі і не заважатиме НАТО допомагати Україні - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у Будапешті 12 червня було погоджено, що Угорщина не братиме участі і не протидіятиме ініціативам НАТО з підтримки України, які мають узгодити на саміті Альянсу у Вашингтоні. Відповідна домовленість була узгоджена між генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом і прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

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