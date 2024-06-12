Відповідна домовленість була узгоджена сьогодні у Будапешті між генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом і прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Угорщина не братиме участі і не протидіятиме ініціативам НАТО з підтримки України, які мають узгодити на саміті Альянсу у Вашингтоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті.

Генеральний секретар Альянсу відзначив, що обговорив з угорським прем'єром ситуацію в Україні.

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"Я очікую, що на саміті союзники узгодять провідну роль НАТО у координації й забезпеченні безпекової допомоги та навчання для України. Я також очікую, що союзники узгодять довгострокові фінансові зобов'язання з надання військової підтримки", - сказав Столтенберг.

За його словами, це забезпечить передбачуваність та підзвітність, які необхідні для України.

"Прем'єр-міністр Орбан чітко дав зрозуміти, що Угорщина не буде брати участі у цих зусиллях НАТО. І я приймаю цю позицію. Я радий, що сьогодні прем'єр-міністр і я узгодили модальності (умови) неучасті Угорщини у підтримці України з боку НАТО. Жоден угорський персонал не братиме участі в цих заходах і жодні угорські кошти не будуть використовуватися для їх підтримки. У той же час, прем'єр-міністр запевнив мене, що Угорщина не буде протидіяти цим зусиллям, що дозволить іншим союзникам рухатися вперед", - наголосив Столтенберг.

Крім того, як сказав генеральний секретар Альянсу, Орбан підтвердив, що Угорщина продовжуватиме виконувати усі свої зобов'язання перед НАТО у повному обсязі.

За його словами, Угорщина не блокуватиме намагання інших союзників узгодити зобов'язання з надання фінансової підтримки для України. Також Угорщина не заважатиме узгодженню провідної ролі НАТО з координації надання підтримки України.

"На мою думку, цей спосіб спрацює. Я впевнений, що коли лідери НАТО зустрінуться у Вашингтоні, ми будемо здатними фіналізувати угоду щодо цих питань", - наголосив Столтенберг.

Своєю чергою, Орбан зазначив, що Угорщина не надаватиме кошти на підтримку України, не відправлятиме свій персонал та не дозволить, аби угорську територію використовували будь-яким чином для воєнної підтримки України.

Саміт НАТО в Вашингтоні - головні новини

У липні союзники НАТО проведуть ювілейний саміт у Вашингтоні, аби відсвяткувати 75-ту річницю з дати заснування Альянсу.

Країни-члени НАТО навряд чи дійдуть консенсусу щодо запрошення України в Альянс на липневому саміті у Вашингтоні.

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