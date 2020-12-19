Єдиним дипломатичним представництвом США в Росії залишиться посольство в Москві.

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір закрити два генеральних консульства в Росії.

Як повідомляє DW, ще 10 грудня Держдепартамент повідомив у листі до Конгресу США, що назавжди закриє генеральне консульство США у Владивостоці і призупинить роботу диппредставництва в Єкатеринбурзі. Розголосу ця інформація набула лише у п'ятницю, 18 грудня, коли про рішення повідомила низка американських та міжнародних ЗМІ.

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Закриття пов'язано з обмеженнями, встановленими російською владою в 2017 році на кількісний склад американських дипломатів, яким дозволено працювати в країні. Нині у консульствах у Владивостоці та Єкатеринбурзі працюють 10 американських дипломатів і 33 місцевих співробітники.

Весь американський персонал буде переведений в посольство в Москві, а місцеві співробітники будуть звільнені. За оцінками Держдепартаменту, економія після закриття консульства у Владивостоці становитиме 3,2 млн доларів на рік. Водночас про дату закриття диппредствницв не повідомляється.

У 2018 році США були змушені закрити генконсульство в Санкт-Петербурзі. Це сталося після того, як США розпорядилися закрити російське консульство в Сіетлі у відповідь на отруєння у Великобританії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

2017 році МЗС Росії запропонував Вашингтону привести чисельність дипломатичних і технічних співробітників, які працюють в американському посольстві у Москві, в генеральних консульствах в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці, у відповідність до кількості російських дипломатів і співробітників, які перебувають в США. Тоді персонал, зайнятий в американських дипломатичних і консульських установах в Росії, був скорочений на 755 осіб - до 455.

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Автор: Леся Лещенко