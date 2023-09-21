Цей протест став першою акцією проти переобраного уряду прем’єр-міністра Міцотакіса.

В четвер, 21 вересня, грецькі працівники державного сектора (вчителі, лікарі, працівники сфери транспорту тощо), не вийшли на роботу на знак протесту проти змін трудового законодавства, які пропонує новий уряд країни, обраний кілька місяців тому, пише Reuters.

Одноденний загальнонаціональний страйк був скликаний найбільшою профспілкою державного сектора Греції ADEDY, яка представляє близько півмільйона працівників. Грецьке видання Kathimerini інформує, що страйк також підтримали інші великі профспілки, зокреме, Федерація вчителів середніх державних шкіл (OLME), Профспілка працівників морського транспорту (PENEN), Федерація працівників державних лікарень.

Цей протест став першою акцією проти уряду прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, який було переобрано в червні. Вимогою страйкарів є відкликання урядового законопроекту щодо змін трудового законодавства.

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Реформа законодавства про працю в Греції - деталі законопроект

Урядовий законопроект дозволить працівникам, які працюють повний робочий день, мати другу роботу на неповний робочий день і працювати до 13 годин на добу.

Він також дозволяє роботодавцям запровадити шестиденний робочий тиждень і звільняти працівників протягом першого року роботи без попередження та винагороди. Крім цього, роботодавці зможуть запроваджувати випробувальний термін до шести місяців.

Грецький уряд стверджує, що запропонована реформа ліквідує незадекларовану роботу та підвищить рівень зайнятості в цілому. Утім опозиція каже, що це посягання на права працівників і створення "варварських" умов.

Законопроект спричинив хвилю обурення серед населення, а також отримав спротив опозиційної лівої партії "Сіріза" та Комуністичної партії Греції.

Політичне життя Греції - це треба знати

У березні 2023 року на хвилі протестів через залізничну аварію в Темпі Кіріакос Міцотакіс, який є прем’єр-міністром з 2019 року, оголосив про дострокові парламентські вибори.

На національних виборах "Нова демократія", очолювана Міцотакісом, здобула перемогу з найвищим результатом за останні 49 років. 26 червня Міцотакіс знову склав присягу як прем'єр-міністр Греції, а наступного дня його уряд склав присягу.

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