МВС Австрії називає те, що відбувається, терактом.

Силовики та військові, які проводять спецоперацію у Відні, затримали чотирьох терористів у центрі австрійської столиці. Напередодні ввечері там сталася стрілянина.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на інформацію місцевого телебачення.

Наразі поліція шукає ще трьох зловмисників, яким вдалося втекти. Відомо, що стрілянина велася в шести різних локаціях Відня. В одному з районів були захоплені заручники в ресторані. МВС країни розцінило те, що відбувається, як теракт.

На сторінці в Twitter поліція Відня закликала місцевих жителів не залишати будинки, уникати громадських місць і транспорту.

За даними правоохоронців, при стрільбі загинула одна людина, кілька постраждали (у тому числі поліцейський). Одного з шести стрільців ліквідували.

Стрілянина у Відні - відео

Стрілянина у Відні: що відомо

Спочатку повідомлялося, що невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги у центрі столиці Австрії. Згодом стало відомо, що стрілець діє не один.

Було зроблено кілька пострілів, і один із злочинців, як стверджувалося, підірвався за допомогою пояса з вибухівкою.

Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляли про сім жертв.

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Автор: Юрій Годован