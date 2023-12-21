У месенджері є канал David Kozák, створений 9 грудня, який вівся російською мовою.

За даними чеських ЗМІ, стрілка, вбив у Празі 15 осіб і поранив кілька десятків, звуть Давид Козак.

У мережі виявлено російськомовний Telegram-канал в якому автор готується до шутінгу. ПІБ збігаються з передбачуваним стрільцем в Празі. У месенджері є канал David Kozák, створений 9 грудня, який вівся російською мовою.

У ньому автор заявляє, що "йде до скулшутінгу" і "надихається" стрілками, які влаштовували масові вбивства в школах.

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"Я хочу зробити скулшутинг і можливо суїцид... Цей канал - щоденник, де я буду розповідати про своє життя до стрілянини", - пише ймовірний празький стрілок ще 10 грудня.

Останнє повідомлення в каналі було 19 грудня, в ньому автор скаржиться на дзвін у вухах і бажання "вуха вирвати". Повідомлення не редагувались з моменту написання.

Стрілянина в Празі - деталі

Чеська поліція повідомляє, що в результаті стрілянини біля університету в центрі Праги були вбиті і поранені люди. Встановлено стрілок, який відкрив вогонь в університеті в Празі - це Давид Козак.

В результаті стрілянини в центрі Праги на території Карлова університету загинули 11 осіб, включаючи самого нападника, який покінчив з собою. Ще 30 поранені. За даними МЗС, українців серед жертв попередньо немає.

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