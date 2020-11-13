У Грузії сир сулугуні та аджарську вишивку оголосили пам'ятками нематеріальної культурної спадщини.
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Відповідний наказ 2 листопада підписав генеральний директор Національного агентства з охорони культурної спадщини Грузії Ніколоз Антидзе.
"Присвоїти статус пам'ятки нематеріальної культурної спадщини елементу нематеріальної культурної спадщини-традиції сулугуні в Грузії", сказано в наказі, який набув чинності 11 листопада.
Сулугуні - розсольний сорт сиру з регіону Самегрело. Виробляється тільки з натуральних інгредієнтів: коров'ячого або буйволиного молока.
У 2016 році уряд Грузії оформив патент на сулугуні та ще кілька страв грузинської кухні. Так, сир під назвою "сулугуні" може бути виготовлений тільки на території Грузії з дотриманням рецептури, технологічного процесу і повинен відповідати певним критеріям якості.
Тим же наказом Ніколоза Антидзе від 2 листопада пам'яткою нематеріальної культурної спадщини оголошена «традиційна Аджарська вишивка».
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