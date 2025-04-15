За даними Bloomberg, у чернетці заяви атака на Суми називалася доказом того, що Росія сповнена рішучості продовжувати війну.

США повідомили союзникам по G7, що не підтримають заяву із засудженням найсмертоноснішого удару Росії по Україні цього року, оскільки хочуть зберегти можливість продовження перемовин із Москвою. Про це пише Bloomberg.

Адміністрація президента Дональда Трампа, як повідомляють джерела видання, повідомила союзників про те, що не може підписати заяву із засудженням удару, оскільки "намагається зберегти простір для переговорів про мир", поки тривають контакти між Білим домом і Кремлем.

Зазначається, що Канада, яка головує в G7 цього року, поінформувала партнерів, що без схвалення США випуск подібної заяви неможливий.

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У проєкті заяви G7, з яким ознайомився Bloomberg, ішлося про те, що удар по Сумам є доказом рішучості Росії продовжувати війну.

Удар РФ по Сумам

У Вербну неділю Росія випустила дві балістичні ракети малої дальності, одна з яких була оснащена касетними боєприпасами, по українському місту Суми. Унаслідок удару загинули щонайменше 35 осіб, 119 дістали поранення, зокрема діти.

Дональд Трамп назвав удар "жахливим", проте без подробиць заявив, що йому повідомили - Росія "зробила помилку".

Продовжуючи активно домагатися укладення угоди щодо завершення військового конфлікту, Трамп знову переклав провину за те, що відбувається, на свого попередника Джо Байдена і Володимира Зеленського.

На Російську Федерацію, яка вбиває українців, треба чинити тиск, щоб змусити її припинити скоювати злочини проти українців. Так висока представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала російський удар по Сумах.

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