Через скарги пропагандистську стрічку не стали показувати.

В італійському місті Вітербо скасували показ російського пропагандистського фільму "Свидетель", в якому Україну звинувачують у військових злочинах у Бучі.

Заяву театру Сан Леонардо, де мав відбутися показ, публікує Tusciaweb. Вони зазначають, що почули заклик скасувати цю подію. Вони відмовились від неї, оскільки фільм "може бути суперечливим для багатьох глядачів".

"Театр "Сан Леонардо", абсолютно далекий від політичних дій та намірів, завжди дотримувався позиції відкритості та свідомого і критичного сприйняття культурних пропозицій, виходячи з того, що в будь-якому випадку усвідомлення того, з чим ти сперечаєшся, є вираженням вільної і демократичної думки", - йдеться у заяві.

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Російська пропаганда у кіно:

Фільм "Свидетель" вийшов у прокат влітку 2023 року. Автори стрічки отримали гроші від російського Міністерства культури, зйомки проходили у Твері.

За сюжетом бельгійський скрипаль перебуває у Києві під час повномасштабної війни та стає свідком "злочинів українських військових". Пропагандисти стверджують, що злочини в містах, які перебували в окупації, нібито скоїв "український режим", щоб дискредитувати російську армію в очах світу.

Фільм провалився в прокаті у самій Російській Федерації, а на сайті IMDB його оцінили в 1 бал з 10.

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