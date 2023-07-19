Лула да Сілва стверджує, що географічна віддаленість латинських країн від війни дає їм більше можливостей для посередництва між Москвою і Києвом.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив надію на те, що в цьому році може бути укладено історичну торговельну угоду між ЄС і Південною Америкою, але дотримувався своєї більш двозначної позиції щодо війни Росії проти України.

Виступаючи перед журналістами в конференц-залі готелю після дводенного саміту ЄС-Латинська Америка, Лула попередив, що "світ втомився" від війни, І сказав, що необхідно знайти "шлях до миру", пише Politico.

"На даний момент" ні [президент України Володимир] Зеленський, ні [президент Росії Володимир] Путін не хочуть зараз говорити про мир, тому що вони обидва думають, що можуть перемогти", - сказав Лула.

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Він повторив свою пропозицію про створення орієнтованого на світ клубу неприєднаних країн, вперше зроблену в січні.

"Ми обговорювали це з Китаєм, Індонезією та іншими латиноамериканськими країнами, щоб створити групу країн, здатних в певний момент переконати Росію і Україну в тому, що мир - найкращий шлях", - сказав Лула.

Він стверджував, що географічна віддаленість цих країн від війни давала їм більше можливостей для посередництва між Москвою і Києвом.

Скандальні висловлювання Лули да Сілва

Лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що для завершення війни з РФ потрібно задіяти більше дипломатії і менше "збройного втручання в Україну".

Спроба Європи відтіснити Китай і Росію в боротьбі за вплив в Латинській Америці не увінчалася успіхом. Як пише Bloomberg, саміт ЄС-Латинська Америка був затьмарений дипломатичною суперечкою про те, як критикувати Росію і Путіна за повномасштабне вторгнення в Україну. Найбільш "стійкими" до доводам виявилися Нікарагуа, Куба і Венесуела.

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