Жителі Німеччини в умовах пандемії коронавірусу накопичили 182 мільярди євро за період між січнем 2020 року та січнем 2021 року.
Читайте такожООН: гострий голод через пандемію загрожує 20 країнам світуПро це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані Федерального банку Німеччини.
"Загалом сума грошей на приватних банківських рахунках сягнула 1,73 трильйона євро", - йдеться у повідомленні.
Інститут економічних досліджень ifo підрахував, що це передбачає так званий "профіцит заощаджень" у близько 100 мільярдів євро, і ця цифра ще зросте в першому кварталі 2021 року.
Водночас під час пандемії зменшилась сума кредитів, яку надають споживачам, у тому числі у формі овердрафту, заявили фінансові експерти.
За словами головного редактора німецького сайту для порівняння цін Check24 Крістіана Нау, споживачі витрачають менше грошей через обмеження в часи пандемії, а банки обережніше ставляться до того, кому позичати гроші в непевні фінансові часи.
Що цьому передувало
- Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив про необхідність запровадження жорсткого карантину на термін від 10 до 14 днів.
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