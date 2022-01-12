Температурні показники води б'ють рекорди вже шостий рік поспіль.

Світовий океан став ще спекотніше, ніж будь-коли раніше, продовжуючи шостий рік поспіль бити рекорди температури.

До такого висновку вчені прийшли, ґрунтуючись на останніх даних, що надходили включно до 2021 року, повідомляє видання EurekAlert. Останній звіт, підготовлений 23 дослідниками з 14 інститутів, був опублікований 11 січня 2022 року в журналі Advances in Atmospheric Sciences.

"Тепломісткість океану неухильно зростає в усьому світі, і це є основним показником антропогенної зміни клімату", — сказав автор статті Кевін Тренберт, вчений Національного центру атмосферних досліджень в Колорадо. "У цьому останньому звіті ми оновили спостереження за океаном до 2021 року, а також переглянули та переробили попередні дані".

Читайте такожУнікальну глибоководну рибу виявили в США: таких зустрічали лише три десятки (фото)За останній рік дослідники виявили, що верхні 2000 метрів у всіх океанах поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році, що в 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії в 2020 році. Для контексту: вся енергія, яку люди використовують у всьому світі за один рік становить приблизно половину зеттаджоуля.

"Крім поглинання тепла, наразі океан поглинає від 20 до 30% викидів вуглекислого газу людиною, що призводить до окислення океану; однак потепління океану знижує ефективність поглинання вуглецю океаном і залишає більше вуглекислого газу в повітрі", — сказав Ліцзін Ченг, провідний автор статті та доцент Міжнародного центру наук про клімат і навколишнє середовище в IAP CAS. "Моніторинг та розуміння зв'язку тепла та вуглецю в майбутньому важливі для відстеження цілей пом'якшення наслідків зміни клімату".

За словами Ченга, регіональний аналіз показує, що сильне і значне потепління океану з кінця 1950-х років відбувається повсюдно.

"За допомогою модельних експериментів наше дослідження показує, що характер потепління океану є результатом пов'язаних з діяльністю людини змін у складі атмосфери", — сказав Ченг. "У міру того, як океани нагріваються, вода розширюється, а рівень моря підвищується. Більш теплі океани також перевантажують погодні системи, створюючи більш сильні шторми і урагани, а також збільшуючи кількість опадів і ризик повеней".

"Океани поглинають більшу частину тепла від викидів вуглекислого газу людиною", - зазначив також автор статті Майкл Манн, заслужений професор атмосферних наук Університету штату Пенсільванія.

За його словами, поки людство не досягне показника нульових викидів, цей нагрів буде продовжуватися, а рекорди вмісту тепла в океані тільки підвищуватися.

Нагадаємо, останні сім років на Землі стали найспекотнішими за всю історію спостережень, а 2021 рік зайнявши у цьому списку п'яте місце.

Минулий рік відзначився кількома хвилями екстремальних явищ. А все тому, що нагрівання планети веде до збоїв в усталеній системі охолодження і циркуляції води і повітря. Частішають посухи, морози, урагани, лісові пожежі і повені.

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