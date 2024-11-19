Крістіан Лінднер заявив, що у Бундестазі є більшість з приводу цього питання.

Вільна демократична партія Німеччини хоче винести на обговорення у Бундестазі питання відправки німецьких ракет Taurus Україні.

Про це журналістам розповів лідер парламентської фракції Крістіан Дюрр, пише Tagesschau. За його словами, Німеччина має наслідувати приклад Сполучених Штатів Америки в питанні дозволу на далекобійні удари по Росії. Парламентська група подасть відповідну пропозицію на наступному сесійному тижні.

Лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, якого на початку місяця звільнив з посади міністра фінансів канцлер Олаф Шольц, також підтримав відправку ракет ЗСУ:

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"Taurus має бути доставлений негайно. Канцлер завжди застерігав, що не варто діяти самотужки. Тепер він ізольований. США та інші йдуть попереду. Німеччина повинна слідувати за ними. Більшість у Бундестазі є. Зробіть це!".

Taurus для України

Як відомо, проти відправки німецьких ракет Україні категорично виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він пояснює це небажанням нести відповідальність за націлювання ракет на російські об'єкти.

Питання надання українській армії Taurus неодноразово порушувала німецька опозиція, однак це не призвело до зрушень в позиції Шольца.

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