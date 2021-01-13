Раніше Трамп був заблокований в Facebook і Twitter.

Месенджер Telegram відзначив офіційний канал чинного президента США Дональда Трампа як шахрайський.

Сьогодні ввечері біля назви каналу з'явилася позначка SCAM.

Раніше розробник месенджера Павло Дуров пояснив, що подібна мітка буде застосовуватися до акаунтів з підозрою на шахрайство.

"Нововведення буде корисно недосвідченим і довірливим користувачам, а також тим, хто веде в месенджері комерційну діяльність", - пояснював Дуров.

Зв'язок соцмереж з подіями в США

Месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тисяч разів. Це майже в три рази більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що, за версією видання, могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

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Автор: Юрій Годован