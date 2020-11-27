Вперше країна ЄС притягнула до суду іранську офіційну особу за тероризм.

Іранського дипломата і трьох іранців звинувачують в плануванні вибуху на мітингу опозиційної іранської групи у Франції у 2018 році.

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Вперше країна ЄС притягнула до суду іранську офіційну особу за тероризм.

Бельгійська прокуратура звинуватила віденського дипломата Ассадолу Ассаді і трьох інших осіб у плануванні нападу на мітинг Національної ради опору Ірану в Парижі.

Ассаді був третім радником в посольстві Ірану в Відні, відповідав за розвідку в південній Європі і діяв за наказом Тегерана, заявили французькі офіційні особи.

Тегеран неодноразово відхиляв звинувачення, називаючи звинувачення в нападі неправдивими з боку NCRI, яку він вважає терористичною групою.

Сам Ассаді ніяк не прокоментував звинувачення та має дати пояснення на суді. Згідно з поліцейським документом, в березні він попередив владу про можливі заходи у з боку певних груп, якщо він буде визнаний винним. Влада заявляє, що атаці перешкодила скоординована операція між французькими, німецькими та бельгійськими службами безпеки.

Ассаді заарештували під час відпустки в Німеччині і передали Бельгії, де були заарештовані двоє його ймовірних спільників з пів кілограмами вибухової речовини TATP і детонатором. Бельгійська влада вважає, що Ассаді доставив вибухівку з Тегерана до Відня комерційним рейсом.

"План атаки був розроблений від імені Ірану і під його керівництвом. Це не була особиста ініціатива Ассаді", - заявив глава служби державної безпеки Бельгії Яак Раес в листі прокурору від 2 лютого 2020 року.

Теракти у Франції

У жовтні під Парижем вбили вчителя після демонстрації учням карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франції пообіцяв захищати Світські цінності від радикального ісламу. Пізніше в країні були вбиті троє парафіян храму Нотр-Дам в Ніцці, ще кілька нападів було відвернено в різних містах країни.

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Автор: УНІАН