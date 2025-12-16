У Швеції вважають, що наразі ситуація залишається контрольовною.

На борту нафтових танкерів "тіньового флоту" Росії, що курсують у Балтийському морі, почали помічати російських військових. Про це пише SVT Nyheter.

Видання пише, що військова операція, спрямована на захист суден на Балтиці, триває вже деякий час. ВМС Швеції бачить це за двома ознаками – патрулюванні російськими військовими кораблями певних зон у Балтийському морі та наявності російських військовослужбовців на борту танкерів "тіньового флоту".

За даними шведських ВМС озброєнні люди у військовій формі, вірогідно, є співробітниками приватних охоронних компаній.

Відео дня

Водночас, видання зазначило, що Росія нещодавно посилила військове спостереження за Балтійським морем. За словами начальника операційного відділу ВМС Марко Петковича, російський флот постійно присутній у значній частині Балтійського моря.

"Російський флот періодично присутній у різних вузлах у Балтійському морі та Фінській затоці, схоже, він діє там на підтримку цього тіньового флоту", - сказав Петкович.

Джерела серед військових повідомили журналістам, що російська військово-морська операція полягає у "постійній присутності" в кількох конкретних зонах, прилеглих до судноплавних шляхів. Фактично, Балтійський флот Росії зайнятий статичним морським спостереженням.

Петкович запевнив, що причин для турбування немає: "Не бачу жодного безпосереднього ризику в цьому, у нас є гарна картина ситуації, і я не думаю, що є підстави для будь-якого занепокоєння".

За словами заступника начальника операційного відділу Берегової охорони Деніела Стенлінга, більшість кораблів російського флоту помічають у стратегічних місцях біля узбережжя. Він зазначив, що наявність особового складу у військовій формі показує, наскільки важливим є "тіньовий флот" для Росії.

Боротьба з "тіньовим флотом" - останні новини

Як писав УНІАН, експерти бачать ознаки скоординованих зусиль України та США у боротьбі з танкерами "тіньового флоту", які перевозять підсанкційну нафту для диктаторських режимів. Незодавно, українські морські дрони почали атакувати ці танкери у Чорному морі, а американські військові захопили одне з суден у Карбиському морі.

Водночас посилили економічний тиск і посадовці Євросоюзу. 15 грудня вони запровадили санкції проти фізичних та юрідичних осіб, які причетні до діяльності "тіньового флоту". Ці особи контролюють судноплавні компанії та забезпечують надання нафтових танкерів росіянам.

Додамо, що за даними ЗМІ, основним напрямком чергового пакету санкцій з боку ЄС буде саме закриття лазівок, які знайшла Росія для обходу попередніх санкцій. А також цей пакет санкцій буде направлений на стримування "тіньового флоту".

Вас також можуть зацікавити новини: