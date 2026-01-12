Британія знайшла підстави для захоплення сотень кораблів тіньового флоту РФ, - The Times

Багато таких кораблів ходять під чужими прапорами.

Уряд Великої Британії визначив правову основу для рейдів британських сил, під час яких можуть бути захоплені сотні суден російського тіньового флоту. Про це пише The Times.

Британські чиновники вважають, що знайшли підстави для надання військовим дозволу на десантування на борт і затримання нафтових танкерів відповідно до Закону про санкції та відмивання грошей 2018 року. Видання зазначає, що обʼєктом таких операцій можуть стати будь-які судна, що підпадають під санкції і були спіймані під фальшивими прапорами.

У відповідних рейдах, імовірно, братимуть задіяні Королівський флот Великої Британії, Королівські повітряні сили, спеціальні сили та союзники по НАТО.

Відео дня

Загалом Сполучене королівство запровадило санкції проти 520 суден, пов'язаних з перевезенням нафти російським тіньовим флотом по всьому світу. У такий спосіб Кремль минулого року заробив на війну 100 мільярдів фунтів стерлінгів.

Вважається, що багато з цих суден ходять під чужими прапорами, що тепер робить їх мішенню для операцій з боку військових. Минулого місяця кораблі тіньового флоту поспішно перейшли під російський прапор, побоюючись бути затриманими Сполученими Штатами.

Один з таких танкерів під назвою "Марінера" був затриманий Сполученими Штатами за перевезення нафти для Венесуели, Росії та Ірану. Участь в операції брав і Лондон.

"Британські розвідувальні літаки та судна підтримки були задіяні для проведення розвідки та надання допомоги, коли у середу бійці американського спецназу US Navy Seals спустилися з вертольотів на палубу судна та захопили екіпаж. Два американські есмінці класу Arleigh Burke, а також важкоозброєні винищувачі F-35 та бойові літаки AC-130J надавали підтримку операції з захоплення судна", – розповідає видання.

Станом на зараз британські військові не проводили рейдів на судна тіньового флоту. Але у Міноборони останніми тижнями вивчали, які заходи могли б виправдати військове втручання.

Співрозмовник журналістів в оборонному відомстві повідомив, що плани перебувають на "початковій стадії". Однак він припустив, що будь-який рейд буде "великою спільною операцією", схожою на затримання танкера "Марінера":

"У Європі спостерігається широке бажання робити більше, тому Велика Британія може зробити більший внесок в операції інших європейських країн або діяти спільно. Такі речі є досить складними".

Кандидатом на проведення таких рейдів проти кораблів тіньового флоту може бути Спеціальна морська служба (SBS). Це елітний підрозділ, який є відповіддю Королівського флоту на Спеціальну повітряну службу. Більшу частину його персоналу складають командос Королівської морської піхоти.

Для того, щоб захопити подібне судно, Британія повинна спочатку переконатися або підтвердити, що воно є юридично бездержавним. Це може означати, що воно не зареєстроване в жодній країні чм ходить під фальшивим прапором.

Тіньовий флот: інші новини

У Пентагоні заявили, що США продовжать перехоплювати танкери тіньового флоту, які транспортують венесуельську нафту. Зазначалося, що деякі танкери змінюють маршрути, аби уникнути перехоплення.

Раніше Штати вже затримали кілька кораблів тіньового флоту. Примітно, що ці кораблі супроводжував російський військовий флот, але жодних дій представники країни-агресорки не вживали.

Вас також можуть зацікавити новини: