Мирні перемовини між Україною та Росією також здатні змінити ситуацію на ринку житла.

Експерт ринку нерухомості та екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта повідомив, що восени у великих містах України очікується сезонне збільшення попиту на оренду житла та зростання цін. Про це йдеться в статті УНІАН.

На його думку, в популярному бюджетному сегменті одно- та двокімнатних квартир в районі 15 тисяч гривень оренда може зрости до 10%. Але в містах, де сплеск цін вже відбувся, нового подорожчання може не бути.

"У таких містах як Рівне, Вінниця ціни не так давно зросли достатньо серйозно по оренді. Напевно, там, де вони вже зросли, на осінь вони так не будуть зростати, бо вже збільшення відбулось. У таких містах попит буде менший восени, і ціни будуть менші", - сказав Піта.

Водночас у Києві літнього зростання вартості оренди житла не спостерігалось, тому можна очікувати, що ціна оренди почне зростати на початку вересня.

За словами експерта, переговорні процеси між Україною та Росією за посередництвом США також будуть впливати на ринок житла та оренди в Україні.

"Якщо вдасться домовитись про щось таке, що буде повертати людей в Україну до своїх домівок на прифронтові території, тоді це вплине на ринок оренди, тому що переселенці формують попит. Якщо переселенці будуть повертатись до себе, враховуючи, що буде вже більш спокійна ситуація, це також вплине на ринок оренди вже з іншої сторони. Тобто попит знизиться, і ціни також можуть знизитись. Тому ми зараз знаходимось в стані очікування", - додав Піта.

Як писав УНІАН, у липні найвищі медіанні ціни на оренду одно- та багатокімнатних квартир спостерігались у трьох обласних центрах — Києві, Львові та Ужгороді. Лідером за цінами однокімнатних квартир тоді став Ужгород.

За даними OLX Нерухомість, напередодні нового навчального року попит на оренду житла в Україні традиційно зріс. Київ залишався найдорожчим містом для студентів, а Львів був на другому місці. Однокімнатна квартира в Києві в місяць становила майже 17 тис. гривень.

