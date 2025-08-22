Щонайменше три студії побоялися конкуренції з метроідваніванією Team Cherry.

Щонайменше три студії відклали прем'єру своїх проєктів, щоб уникнути прямої конкуренції з Hollow Knight: Silksong – довгоочікуваною метроїдванією, яка через 7 років розробки нарешті отримала дату виходу.

Реліз гри відбудеться вже 4 вересня 2025-го, якщо, звісно, її вкотре не відкладуть. Незважаючи на це, фанатам наступних тайтлів доведеться почекати трішки довше:

Двовимірна екшен-RPG Faeland із рейтингом 91% мала покинути ранній доступ 9 вересня. Нову дату поки не назвали, але розробники обіцяють розкрити її вже скоро.

Команда хоррор-рогаліка CloverPit теж злякалася, що їхня гра загубиться на тлі очікуваного тайтла Team Cherry, тому реліз змістили з 5 на 26 вересня.

Метроідванію Aeterna Lucis, яка мала вийти у вересні 2025, взагалі відклали до 2026 року.

Hollow Knight: Silksong – продовження нашумілої метроїдванії 2017 року про пошуки секретів і битви з босами. Дотепер вона залишається найбажанішою грою у користувачів Steam.

Ситуація з перенесенням ігор через вихід Silksong дуже схожа на ту, що була з GTA 6. Тоді низка видавців теж переносили свої проєкти, щоб не конкурувати з ААА-блокбастером, а після перенесення самого екшену серед розробників виникла паніка.

