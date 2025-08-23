Учені попереджають, що через руйнування Західно-Антарктичного льодовикового щита та втрату морського льоду, в Австралійському регіоні може незворотньо змінитися клімат.

Згідно з новим дослідженням, Антарктида перебуває під загрозою раптових та потенційно незворотних змін в океані та екосистемах через танення льодовиків. Це може мати глибокі наслідки для Австралії. Про це пише Interesting Engineering.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, провели вчені Австралійського національного університету (ANU), Університету Нового Південного Уельсу (UNSW Sydney), провідних антарктичних дослідницьких центрів Австралії за участі міжнародних партнерів.

Вони вивчали зміни на континенті Антарктида, які мають глобальний кліматичний хвильовий вплив, особливо на рівень моря та екосистеми. Дослідники кажуть, що Західно-Антарктичний льодовиковий щит (WAIS) перебуває під серйозною загрозою руйнування, що може підняти рівень моря на три метри. Це загрожує прибережним містам та громадам у всьому світі.

Зазначається, що ознаки змін виявлені на льоду, в океанах та екосистемах Антарктиди. Очікують, що вони глибшатимуть з кожною часткою ступеня глобального потепління. При цьому втрата антарктичного морського льоду — стане черговою раптовою зміною, яка має цілий ряд побічних ефектів. Зокрема, зробить плавучі шельфові льодовики навколо Антарктиди більш схильними до руйнування через хвилі.

Зі зникненням морського льоду з поверхні океану змінюється кількість сонячного тепла, яке поглинає кліматична система. Очікується, що це посилить потепління в Антарктиді. Це може спричинити незворотні зміни, включаючи руйнування шельфових льодовиків та втрату вразливих ділянок Антарктичного льодовикового щита.

Професор Метью Інгленд з Університету Південного Уельсу та Австралійського центру передового досвіду в антарктичних науках (ACEAS) при Австралії заявив, що різкі зміни можуть мати серйозні наслідки для Австралії.

"Наслідки для Австралії включають підвищення рівня моря, яке вплине на прибережні громади, тепліший та деоксигенований Південний океан, який менше здатний видаляти вуглекислий газ з атмосфери, що призведе до інтенсивнішого потепління в Австралії та за її межами, а також посилення регіонального потепління через втрату морського льоду в Антарктиці", – сказав професор Інгленд.

Зміни в Антарктиді також можуть мати руйнівний вплив на дику природу та океанічні екосистеми. Через втрату антарктичного морського льоду підвищується ризик вимирання імператорських пінгвінів. Криль та інші види пінгвінів і тюленів також знаходяться під загрозою. Дедалі більше страждають від потепління та підкислення океану ключові види фітопланктону.

Учені кажуть, що існуючих зусиль, включаючи Систему договору про Антарктику, недостатньо. А єдиний спосіб уникнути подальших різких змін та їхніх далекосяжних наслідків — це скоротити викиди парникових газів, щоб обмежити глобальне потепління на рівні близькому 1,5 градусів Цельсія.

Танення льодовиків

Нагадаємо, що вчені попереджали, що льодовик Туейтс в Антарктиді демонструє ознаки нестабільності. Цей льодовик стримує шельфовий лід від потрапляння в океан. Але його руйнування загрожує підвищенню рівня моря.

Ознаки кліматичних змін зафіксували і на півночі - льодовики Шпіцбергена, розташованого на північ від Норвегії влітку 2024 року втратили колосальну масу льоду. За сезон було втрачено близько одного відсотка всієї маси льоду. Це перевершило усі попередні спостереження.

