Космічний зонд NASA зміг зібрати матеріал з поверхні астероїда Бенну та доставити його на землю.

Пил, зібраний у 2023 році космічним апаратом NASA з астероїда за 200 мільйонів миль від Землі, містить матеріал, старший за наше Сонце. Про це розповідається в матеріалі SkyNews.

У статті йдеться про те, що перше велике дослідження хімічного складу астероїда Бенну виявило зоряний пил, який конденсувався навколо вмираючих зірок мільярди років тому.

Вчені називають ці зразки є знімком ранньої Сонячної системи. Вони розповідають більше, ніж будь-який метеорит на Землі. Вчені не виключають, що астероїд Бенну міг сформуватися з матеріалів з орбіти Сатурну.

Хімічний аналіз виявив у зразку й інші матеріали, включаючи органічну речовину із зовнішньої частини Сонячної системи та міжзоряного середовища – газу та пилу між зірками. А також високотемпературні матеріали, які, як вважається, утворилися поблизу Сонця. Також дослідження виявили у зразках докази хімічних реакцій, спричинених водою, які почалися понад 4,5 мільярда років тому, до того, як Земля повністю сформувалася.

Додамо, що космічний корабель Osiris Rex за допомогою роботизованої руки зібрав з поверхні астероїду Бенну близько 120 г матеріалу. Матеріал був упакований у капсулу та повернутий на Землю у 2023 році.

Знімки Космосу

Нагадаємо, що нещодавно астрономи змогли побачити найвіддаленіші частини Всесвіту. В чілійській обсерваторії Vera C Rubin змогли отримати знімки, які дозволяють нанести на карту тисячі раніше не ідентифікованих астероїдів.

