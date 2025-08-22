Голова Білого дому поділився, що збирається підписати світлину для кремлівського диктатора.

Президент США Дональд Трамп показав на камеру світлину, на якій він позує спільно з російським диктатором Володимиром Путіним. Відео опубліковано в Telegram-каналі Clash Report.

Голова Білого дому заявив, що президент Росії хоче відвідати Чемпіонат Світу з футболу, який відбудеться в 2026 році.

Демонструючи фото, на якому Трамп та Путін стоять на Алясці біля літака, президент США заявив, що чоловік на фото, тобто, кремлівський диктатор, поважає не тільки його, а й США.

Також Трамп додав, що збирається підписати для Путіна їхнє спільне фото й хотів, щоб журналісти побачили цю світлину.

Ще президент США вважає, що кремлівський диктатор може приїхати на ЧС-2026 в США або ж ні, це залежатиме від того, що відбудеться найближчим часом. Він натякнув, що багато чого повинно статися в найближчі декілька тижнів.

При цьому, Трамп демонструючи фото з Путіним зазначив, що, на його думку, кремлівський диктатор на ньому "милий".

На питання журналістів, що Трамп думає про нещодавню атаку Росії по американському заводу в місті Мукачево на Закарпатті, президент США заявив, що не радий цьому.

"Я не радий всьому, що пов’язане з цією війною", - сказав голова Білого дому.

Він нагадав, що вже закінчив сім війн, а якщо враховувати довоєнний період, то й усі 10 війн. За словами Трампа, він думав, що за рівнем складності війна в Україні буде десь посередині, але тепер він нічому не радий в цій війні.

Президент США поділився, що в найближчі два тижні ми всі дізнаємося, в яку сторону все відбудеться. Трамп також заявив, що хотів бути присутнім на майбутній можливій зустрічі президента України Володимира Зеленського з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, але чимало людей вважають, що вона не принесе ніякого результату.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін як "олія та оцет". Він пояснив, що з очевидних причин, вони не дуже ладнають. Тому, Трамп хоче подивитися, чи доведеться йому бути присутнім на їхній зустрічі. Як заявив голова Білого дому, він би цього не хотів.

Також ми писали, що анонімні джерела Politico розповіли, що президент США Дональд Трамп не хоче чинити тиск на Москву й сподівається, що мирну угоду можна досягнути, натиснувши на Київ. Загалом, Трамп вважає ситуацію з переговорами позитивною, адже переговорний процес триває.

