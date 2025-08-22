Роками ЗМІ посилалися на його коментарі, коли потрібно було описати, що "в голові у Путіна".

Російське Міністерство юстиції визнало "іноагентом" політолога Сергія Маркова, який багато років був неофіційним "голосом Кремля". Оглядачі вважають, що його покарали за інакомислення під час нещодавнього дипломатичного скандалу з Азербайджаном.

У пресрелізі на сайті російського Мін'юсту зазначено, що Марков "брав участь як респондент на інформаційних майданчиках, які надають іноземні ЗМІ та іноземні агенти", "поширював недостовірну інформацію про ухвалювані органами публічної влади Російської Федерації рішення та політику, яку вони проводять".

Як зазначає "Агентство. Новости", Маркова роками цитували ЗМІ, зокрема іноземні, як "експерта, близького до Кремля, який висловлює позицію адміністрації президента". Останніми роками західні ЗМІ дуже часто посилалися саме на нього, коли писали про позицію Кремля з того чи іншого питання, зокрема в контексті війни в Україні.

Однак останнім часом Марков почав публічно висловлюватися всупереч офіційній позиції влади. Зокрема в липні він публічно засумнівався в тому, що міністр транспорту РФ Роман Старовойт наклав на себе руки. Марков припустив, що влада так приховує вбивство.

Але ще більший скандал викликали його коментарі в розпал дипломатичної кризи з Азербайджаном. Марков відвідав медіафорум в Азербайджані, де почав хвалити президента країни Ільхама Алієва.

Сам Марков у своєму телеграмі висловив упевненість, що його підставили "вороги".

"Атакою на мене займаються вороги Росії і вороги політики Володимира Путіна. (...) Я так зрозумів, що хтось захотів причепитися до того, що я давав інтерв'ю західним ЗМІ та відстоював там інтереси Росії і захищав Володимира Путіна?" - написав він.

Дипломатична криза між РФ і Азербайджаном

Як писав УНІАН, відносини між РФ і Азербайджаном різко погіршилися після того, як у грудні 2024 року пасажирський літак Azerbaijan Airlines зазнав аварії в Казахстані, після того, як його пошкодила російська ППО. Тоді загинули 38 осіб. Влада Азербайджану була обурена не стільки фактом помилки російських зенітників, скільки небажанням російської влади визнавати цю помилку і брати на себе відповідальність.

Нова ескалація у двосторонніх відносинах сталася в червні 2025 року: у Єкатеринбурзі російські силовики заарештували близько 50 етнічних азербайджанців у межах розслідування давнього вбивства. Двоє з них - брати Сафарови - загинули під час затримання, що викликало обурення в Азербайджані. Судмедекспертиза показала, що вони померли внаслідок численних травм; Баку висунув ноту протесту, анулював культурні обміни, а також заарештував кількох російських журналістів, які перебували в Баку.

Ще одним важливим епізодом стали удари російських безпілотників по енергетичних об'єктах Азербайджану, розташованих на території України. 6 серпня РФ завдала удару по газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ в Україну, а за кілька днів - знищила нафтодепо SOCAR в Одеській області. Обидва інциденти викликали різкий осуд з боку президентів України та Азербайджану.

