Президент США розповів, чи хоче він бути присутнім на зустрічі лідерів двох воюючих країн.

За тиждень після зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп знову не дав певної відповіді щодо своєї спроможності організувати зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та бункерним дідом, заявивши, що вони "як олія та оцет".

"Знаєте, це як масло й оцет, у якомусь сенсі. Вони не дуже-то ладнають, з очевидних причин. Але подивимося. А потім подивимося, чи доведеться мені там бути присутнім. Я б вважав за краще не бути присутнім", - зазначив він у коментарі журналістам, передає CNN.

Ця заява прозвучала вже після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що планів на зустріч Путіна і Зеленського у них немає.

Відео дня

Останні висловлювання Дональда Трампа

Цікавим є те, що буквально нещодавно, 19 серпня, президент США говорив про протилежне. Він прямо заявляв, що Зеленський і Путін "ладнають трохи краще, ніж я думав".

"Думаю, у них усе добре. Я б не сказав, що вони коли-небудь стануть найкращими друзями, але в них усе добре", - додав тоді він.

Крім того, Трамп говорив, що, можливо, йому доведеться використовувати іншу тактику для того, щоб домогтися миру між Росією та Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: