Президент США вкотре розповів про двотижневе очікування будь-якого прогресу.

За два тижні президент США Дональд Трамп знатиме позицію Росії та України, щоб згодом визначити, яким шляхом рухатися далі.

"Тоді я ухвалю рішення про те, що ми будемо робити. Це буде дуже важливе рішення. І це буде або масивні санкції, або масивні тарифи, або і те, і інше. Або - ми нічого не будемо робити зовсім і скажемо: "Це ваша війна", - зазначив він у Білому домі, на зустрічі з президентом FIFA Джанні Інфантіно.

Трамп знову заявив, що не дозволив би повномасштабній війні в Україні початися, якби він був главою держави. І зазначив, що, якщо країни не сядуть за стіл переговорів, йому ще належить зрозуміти, "чия це вина".

Відео дня

"Я думаю, Путін сидів, спостерігаючи за дурними людьми, які керують нашою країною, і сказав: "Настав час вторгнення". А потім Байден зробив заяву: "Ну, він може здійснити невелике вторгнення". Коли він це сказав, усе пішло по накатаній", - додав американський президент.

Інші заяви Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами Трампа, Зеленський і Путін "з очевидних причин" не ладнають між собою, додавши, що не хотів би бути присутнім на зустрічі з ними. А також він порівняв їх з оцтом і олією.

Крім того, ми розповідали, що Трамп звинуватив Байдена в тому, що він не дозволяв Україні завдавати ударів по Росії. "Брехливий і волаюче некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні завдавати ударів, а тільки захищатися. Ну і який результат?", - підкреслив він.

