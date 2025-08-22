За різними даними йдеться про 57 або 63 осіб.

Польща почала видворяти громадян України, затриманих після заворушень під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Видання розповідає історію 18-річної Ангеліни, яка приїхала до Польщі в лютому 2022 року і оселилася з бабусею в невеликому містечку під Варшавою. Дівчина навчалася в місцевому профтехучилищі і працювала в інтернет-магазині.

Ангеліна опинилася серед 57 громадян України, яких звинуватили в хуліганстві і тепер видворяють із Польщі.

Відео дня

"Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6 годині ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали і депортували в Україну. Також на п'ять років заборонили в'їзд до Шенгенської зони", - розповіла дівчина.

За словами Ангеліни, ще перед початком концерту деякі глядачі почали стрибати з трибун стадіону на поле. Вона, піддавшись "імпульсу", зробила те саме. Невдовзі після цього її затримала охорона і відправила в камеру під стадіоном.

Згодом дівчину оштрафували на 2 тисячі злотих, хоча сама вона впевнена, що нічого поганого не зробила. Як пише Gazeta Wyborcza, зараз Ангеліна прямує до міста Дніпро, яке систематично зазнає російських обстрілів.

Скандал на концерті Макса Коржа

Як писав УНІАН, на початку серпня у Варшаві відбувся концерт білоруського репера Макса Коржа, який закінчився великим скандалом. Місцеві жителі поскаржилися в поліцію на фанатів, які влаштовували заворушення перед початком концерту і після. Однак найбільший резонанс викликало те, що один із гостей концерту розгорнув прапор Української повстанської армії, яку в Польщі сильно демонізують.

Оскільки польське суспільство останніми роками дуже сильно "розігріте" в національному питанні, відносно ліберальний прем'єр Дональд Туск поспішив заявити, що десятки українців будуть депортовані з країни за хуліганство.

Утім, український посол у Польщі Василь Боднар теж засудив українців, які оскандалилися під час концерту. Він зокрема висловив здивування, що українці взагалі пішли послухати білоруса, який співає російською мовою.

Вас також можуть зацікавити новини: